Подмосковье 21 марта 2023, 10:16 Около 3 тысяч машин эвакуировали в Подмосковье за неделю из-за нарушений правил парковки Минтранс Подмосковья

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Еще три тысячи неправильно припаркованных автомобилей эвакуировали в Подмосковье за неделю. В Минтрансе Подмосковья отметили, что это на 9% больше, чем на прошлой неделе.

Водителям напомнили, при каких условиях автомобиль может быть эвакуирован: если он припаркован в зоне запрещающих знаков, в зоне действия знака «Стоянка для инвалидов» или на пешеходном переходе и ближе пяти метров перед ним. Также на специализированную стоянку могут забрать транспортное средство, если оно расположено на трамвайных путях или оставлено во втором ряду.

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