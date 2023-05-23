Подмосковье 23 мая 2023, 16:46 Около 3 тысяч детей участников СВО из Подмосковья отдохнут в детском лагере «Литвиново» Пресс-служба Минсоцразвития МО

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Дети участников СВО получат бесплатные путевки на летний отдых — об этом напомнила подмосковный омбудсмен Ирина Фаевская. Ребят примут в лагере «Литвиново».

«В Московской области очень эффективно реализуется региональная поддержка для членов семей участников специальной военной операции. В этом году заметно уменьшились обращения по этим вопросам», — отметила Ирина Фаевская.

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Летом детский лагерь «Литвиново» примет три тысячи детей участников специальной военной операции из Московской области. В Министерстве социального развития сообщили, что в городских округах идет сбор заявок на бесплатные путевки. Для их оформления нужно обратиться в местную администрацию.

Путевками обеспечат детей в возрасте от семи до 15 лет. Оставить заявку и получить подробную информацию можно по телефону 122.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что дети из малообеспеченных семей тоже получат путевки в летние лагеря.