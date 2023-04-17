Подмосковье 17 апреля 2023, 12:56 Около 3 тысяч человек приняли участие в субботнике в Воскресенске

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Очередной субботник прошел в Воскресенске. Участие в нем приняли около трех тысяч человек и 16 коммунальных машин.

Волонтеры убрали более 320 кубометров мусора во дворах и вдоль дорог, около общественных пространств и храмов.

«Все больше людей присоединяется к нам, это очень хорошая тенденция. Например, сотрудники заводоуправления филиала „ВМУ“ АО „ОХК „Уралхим“ в городе Воскресенске тоже приняли участие в субботнике. Убрали площадку у центральной проходной предприятия, оформили клумбы, обновили краску», — рассказал глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин.

Участие в субботниках может принять каждый житель округа и навести порядок в собственном дворе или ближайшем сквере.

Напомним, ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что регион стал лучшим в России по цифровизации ЖКХ.

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