Подмосковье 15 февраля 2023, 15:58 Около 3 тысяч блинов раздадут детям в парках Подольска в Масленицу

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Во время празднования Масленицы 26 февраля в трех парках Подольска детям раздадут около трех тысяч блинов за участие в конкурсах. Главным местом мероприятий станет парк имени Виктора Талалихина.

Директор парка Николай Степанов рассказал, что с 12:00 на территории будет работать фотозона, а также ярмарка народных промыслов и мастер-классы по выпечке блинов. Для гостей подготовят игры, эстафеты и конкурсы, а также фольклорную программу от творческих коллективов.

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«В парке раздадут около 1300 блинов детям как участникам конкурсов. Программа Масленицы в первую очередь будет рассчитана на ребят, и победителей не будет. Взятие снежной крепости организуют при наличии снега. Каток будет открыт, а в 14:00 пройдет выступление юных фигуристок», — добавил он.

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На катке пройдет выставка бронетехники и мастер-класс по оказанию первой помощи. Посетителям покажут современное оружие и экипировку, которую используют бойцы СВО.

Другой площадкой Масленицы станет парк «Дубрава» в Климовске. Там также пройдут ярмарка, мастер-классы и развлекательная программа. Гости смогут покататься на лошадях, сделать яркие фото и поиграть в лазертаг. Им раздадут свыше 300 блинов.

Масленицу отметят в Подольске с 16 по 26 февраля. В школах пройдут тематические классные часы и уроки музыки с разучиванием колядок и народных песен, квесты, игры и викторины. Уличные гуляния пройдут на 12 площадках 25 февраля, а 26 февраля на территории ФКС «Заречье» состоится спортивный праздник.

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