Подмосковье 03 мая 2023, 22:01 Около 250 килограммов пластиковых крышечек вывезли из Подмосковья за неделю на переработку Министерство ЖКХ МО

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Регоператор МСК-НТ направил более 1250 литров, или около 250 килограммов, «разноцветного пластика» в благотворительную копилку акции «Добрые крышечки». Об этом сообщили в министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Крышки собрали жители Подольска, Чехова, Серпухова, Протвина и Пущина. Вырученные деньги направят на помощь детям-сиротам с особенностями развития.

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Самыми активными в апреле были волонтеры Чехова, Серпухова, Подольска и Пущина. Больше всего крышечек собрали работники Подольского отделения ПАО Сбербанк» и посетители Культурно-развлекательного центра «Дружба» в Чехове.

Постарались также юные участники акции — ученики МОУ «Липицкая СОШ», МОУ «Дашковская СОШ» и воспитанники Центра культурного развития «Вертикаль» в Пущино.

Министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский заявил, что в регионе переработали более 55 миллионов пластмассовых крышек.

«За четыре года мы отправили на переработку 11,5 тонны „добрых крышечек“, из которых большая часть собрана юными участниками акции», — рассказали в МСК-НТ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал жителей региона поучаствовать в экологической акции «Лес Победы». Мероприятие пройдет 13 мая.

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