Подмосковье 19 мая 2023, 12:21 Около 24 тысяч детей отдохнут в оздоровительных и школьных лагерях в Одинцове летом

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Детские оздоровительные и школьные лагеря в Одинцове готовятся к открытию сезона. Порядка 24 тысяч ребят отдохнут там летом.

Считанные дни остались до начала летних каникул, и детские оздоровительные лагеря Подмосковья готовятся принять своих первых воспитанников. Чтобы создать максимально комфортные и безопасные условия для отдыха, во всех лагерях идет подготовительная работа.

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«С 29 мая мы начинаем летнюю кампанию в Подмосковье. В этом году более 180 тысяч ребят смогут отдохнуть в 109 загородных лагерях и около тысячи пришкольных», — рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В Одинцовском округе в этом сезоне будет работать пять оздоровительных лагерей. Лагерь «Радуга» в Кубинке примет четыре смены ребят в возрасте от шести до 17 лет. В этом году там открыли дизайнерскую столовую и новую эко-зону с теплицами.

Также на территории округа будет работать еще четыре лагеря: «Орленок», «Объединенное королевство», «Лагерь настоящих героев» и «Университетский лагерь». Все они занесены в реестр организаций отдыха Московской области.

На летнее оздоровление детей из бюджета выделили свыше 32 миллионов рублей. Из них более 13 миллионов — субсидия Московской области и 19 миллионов — средства Одинцовского округа.

«Мы ожидаем, что летняя кампания затронет порядка 24 тысяч человек, в том числе детей участников СВО, а также из семей, находящихся в сложной жизненной ситуации», — отметил глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что дети участников СВО и ребята из малообеспеченных семей смогут отдохнуть в летних лагерях бесплатно.

Найти подходящий лагерь для ребенка можно на подмосковном портале. Там представлены отзывы родителей и вся информация о стоимости путевок и льготах.

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