Сейчас в Подмосковье есть запас коек для пациентов с коронавирусом. Но число госпитализаций продолжает расти — и в регионе планируют открыть дополнительные COVID-госпитали.

«На утро было 22-23% [свободных коек]. <…> Мы откроем еще два крупных центра: в „Крокусе“ — на полторы тысячи и в Раменском — почти на две тысячи. Мы это делаем, чтобы не останавливать плановую помощь, чтобы полностью можно было лечить людей, которые имеют необходимость в операциях по другим видам заболеваний. Это критически важно», — подчеркнул губернатор Андрей Воробьев в эфире «России 24».

Чтобы сдержать распространение коронавируса, в Подмосковье ввели ряд ограничений. Сейчас действует самоизоляция для людей старше 65 лет и больных хроническими заболеваниями. Их социальные карты заблокированы.

В центрах занятости населения и управлениях социальной защиты прием людей с 11 ноября осуществляется только по предварительной записи. Также по всему региону действует масочный режим. Средства защиты нужно носить в магазинах, транспорте и других местах скопления людей. С 16 октября перевозчики имеют право не пускать в транспорт пассажиров без средств индивидуальной защиты, даже если поездка уже оплачена.

По состоянию на 13 ноября в Московской области зафиксировано 22 885 активных случаев коронавируса. За все время пандемии выздоровел 70 301 пациент, 1773 человека с COVID-19 умерли.