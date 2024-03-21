Подмосковье 21 марта 2024, 19:08 Около 200 родителей школьников в Лобне сдали ЕГЭ по истории Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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В городском округе Лобня прошла акция «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями», организованная с целью подготовки и моральной поддержки выпускников перед предстоящими экзаменами. Мероприятие, уже ставшее ежегодной традицией, на этот раз собрало около 200 родителей школьников на базе школы № 5.

В этом году родителям предложили проверить свои знания по истории. Участники акции прошли все этапы, характерные для настоящего экзамена: от входа в пункт проведения и заполнения бланков до решения задач по контрольным измерительным материалам и посещения штаба пункта проведения экзамена.

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«Акция помогает снизить тревожность родителей перед грядущими экзаменами, укрепляет уверенность как у самих родителей, так и у выпускников. Совместный подход к подготовке создает более спокойную и уверенную обстановку во время экзамена», — отметили организаторы.

Власти Любни уделяют большое внимание созданию комфортных и современных условий для обучения. В настоящее время в микрорайоне Катюшки ведется строительство одной из крупнейших школ Подмосковья, рассчитанной на 2200 учеников.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поделился, что к осени в регионе отремонтируют 42 школы и 23 детских сада.

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