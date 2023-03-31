Подмосковье 31 марта 2023, 16:08 Около 200 рабочих мест появится на новых складах в индустриальном парке «Есипово» в Солнечногорске Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области

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Крупнейший подмосковный застройщик коммерческой недвижимости запустил вторую очередь производственно-складского комплекса на территории индустриального парка «Есипово» в Солнечногорске. Это позволило создать около 200 рабочих мест.

«Общий объем инвестиций в четыре очереди проекта оценивается в 7,7 миллиарда рублей. На территории всего комплекса будет создано порядка 1,5 тысячи новых рабочих мест для жителей Подмосковья», — отметила заместитель председателя правительства Подмосковья, министр инвестиций Екатерина Зиновьева.

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Площадь второй очереди проекта превышает 18 тысяч квадратных метров. Предприниматели смогут купить или взять в аренду 34 блока для складской и промышленной недвижимости.

«На текущий момент в индустриальном парке „Есипово“ идет строительство третьей очереди, сразу после ее завершения стартует проект четвертой очереди. В общей сложности планируется реализовать более 115 тысяч квадратных метров складской и промышленной недвижимости», — отметил генеральный директор Корпорации развития Московской области Владимир Слипенькин.

Строительство всех очередей проекта завершится в 2027 году. Комплекс «Индастриал сити» реализуется в формате «Подмосковье индастриал» — это промышленный коворкинг, резиденты которого получают полностью готовое помещение для ведения производственной деятельности.

«Особое внимание будет уделено озеленению и благоустройству территории. Для максимально комфортных условий для резидентов в индустриальном парке „Есипово“ появятся заправка для электромобилей, автомоечный комплекс и кафе», — подчеркнул соучредитель холдинга «Строительный альянс» Артем Петрухин.

Ранее губернатор Андрей Воробьев одобрил идею создания нового канала по приему инициатив. По его мнению, это поможет выстроить более совершенную систему управления в регионе.

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