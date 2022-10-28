Около 200 детей из Донбасса отдохнут в подмосковном лагере «Литвиново» в ноябре | 360°

Подмосковье 28 октября 2022, 16:34 Около 200 детей из Донбасса отдохнут в подмосковном лагере «Литвиново» в ноябре

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В детском лагере «Литвиново» в Наро-Фоминске отдохнут 200 детей из Донбасса в ноябре. Об этом сообщила вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина. Приезжающим из Донбасса детям оказывают помощь в Московской области по поручению губернатора Андрея Воробьева.

«Дети погостят у нас в регионе, так как находиться дома им небезопасно. Такую смену мы организовали вместе с уполномоченным по правам ребенка при президенте Марией Львовой-Беловой», — сказала Ирина Каклюгина.

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В Минсоцразвития региона рассказали, что смена откроется уже в понедельник, она продлится 14 дней.

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Для ребят предусмотрена обширная спортивная и развлекательная программа: занятия в бассейне, картинг, игры в боулинг и другие активности.

«Наш регион одним из первых стал оказывать гуманитарную помощь жителям Донбасса. В настоящее время в Московской области работают пункты временного размещения, где помогают в трудоустройстве и решении бытовых проблем. Занимаемся и устройством детей-сирот в семьи», — сказала Каклюгина.

Она добавила, что уже 80 детей-сирот из Донбасса обрели семьи в Подмосковье.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что школы региона приняли свыше трех тысяч детей из Донбасса.