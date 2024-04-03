Подмосковье 03 апреля 2024, 19:31 Около 20 участков дорог отремонтируют в Балашихе в 2024 году Пресс-служба администрации городского округа Балашиха

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Ремонт дорог начинается в Балашихе в апреле. В этом году в порядок приведут 19 участок дорог протяженностью 15,5 километра.

В порядок приведут дороги на Покровском и Монтажном проезде, улицах Карла Маркса и Фадеева, Пехра-Покровская и Лукино. Обновят тротуар на Трубецкой улице. Также отремонтируют проезжую часть в кварталах Лосиный и Абрамцево, микрорайонах Авиаторов, Железнодорожный, Салтыковка, Ольгино, Заря. Полный список опубликован на сайте администрации городского округа Балашиха.

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Общая площадь ремонта составит около 1200 тысяч квадратных метров. Работы завершат осенью.

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