Подмосковье 01 февраля 2023, 14:45 Около 20 тысяч общественных мест проверили на чистоту и порядок в Подмосковье за январь

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Инспекторы Главного управления содержания территорий Подмосковья проверили 19 728 территорий региона за январь. Они занесли все замечания в специальное мобильное приложение и провели беседы с коммунальными организациями.

Как рассказала глава ведомства Светлана Аипова, инспекторы проверили дворы, проезды и общественные пространства. Больше всего точек посетили в Коломне — 1383 места. Еще 946 проверили в Подольске и 863 в Дмитрове.

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«Частота и маршруты инспекций зависят от количества обращений: мы оперативно реагировали на сигналы жителей и направляли на место сотрудников для мониторинга. Многие адреса проверяются повторно для того, чтобы проконтролировать, как отработали зафиксированные дефекты в содержании», — отметила глава ГУСТ.

Светлана Аипова добавила, что инспекторы также анализируют ситуацию в муниципалитетах, чтобы создать эффективный план уборки с коммунальными службами.

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