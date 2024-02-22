Подмосковье 22 февраля 2024, 16:28 Около 20 рабочих мест появится на новом производстве автомобильных фильтров в Пушкино Мининвест МО

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Компания «Моторъ» запустит импортозамещающее производство автомобильных фильтров в Подмосковье. Инвестиции в проект составят около 80 миллионов рублей, а его реализация позволит создать в округе не менее 20 рабочих мест.

«Приступить к строительству завода площадью 1,5 тысячи квадратных метров инвестор планирует в первом квартале 2025 года. Продукция, которую будут производить на подмосковном предприятии, подойдет для самых разных марок автомобилей», — прокомментировала заместитель председателя правительства, министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

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Компания производит автомобильные детали уже более 15 лет. Новое производство фильтров позволит предприятию увеличить объем выпускаемой продукции на 40%.

«Мы обратили внимание, что в связи с уходом ряда западных компаний-поставщиков возникла острая потребность в данном виде продукции и готовы поставлять ее в требуемом объеме», — отметил директор по развитию компании «МОТОРЪ» Михаил Димаков.

По его словам, производственная линейка компании будет составлять около 300 наименований.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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