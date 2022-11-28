Подмосковье 28 ноября 2022, 14:12 Около 20 гостиниц Подмосковья получили пятизвездочный статус

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Почти все гостиницы Подмосковья получили «звезды» с 2016 года. Пятизвездочными признали около 20 организаций в Балашихе, Химках и Солнечногорске.

Звезды помогают упорядочить гостиничный бизнес и обеспечить высокий уровень сервиса. Сейчас в регионе работает более 100 четырехзвездочных, почти 250 трехзвездочных, более 500 — двухзвездочных гостиниц. Одну звезду имеют более 450 организаций, а 500 не имеют ни одной.

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С начала этого года процедура стала обязательной для всех гостиниц региона. Сейчас в Подмосковье работает почти 1,2 тысячи организаций.

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