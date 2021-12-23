Около 2 тысяч культурных мероприятий пройдут в Подмосковье в новогодние праздники

Во время новогодних праздников в Подмосковье намерены провести около двух тысяч культурных мероприятий. Их посетят порядка 180 тысяч человек, сказано в сообщении на сайте правительства Московской области.

Все музеи и театры организуют новогодние представления, гуляния и мастер-классы, рассказала министр культуры Московской области Елена Харламова.

«Самым популярным представлением в театрах Подмосковья традиционно будет спектакль „Щелкунчик“. Он есть в афишах Московского Губернского театра, театра „Русский балет“ и Московского областного театра юного зрителя», — добавила Харламова.

Жителям и гостям региона она также порекомендовала к посещению выставку в музее «Новый Иерусалим», Сергиево-Посадский музей-заповедник, Серпуховской историко-художественный музей, а также экспозиции, расположенные на других региональных музейных площадках.

Кроме того, в Звенигород приедут российские, украинские и казахские танцоры мирового уровня. Они примут участие в танцевальных поединках Dance Fight League. Состязания состоятся 25 декабря в Культурном центре имени Любови Орловой. Участники танцевального поединка вступят в битву друг с другом по принципу боев ММА.

В новом году Московская область должна продолжить свою качественную трансформацию, заявил губернатор региона Андрей Воробьев. Это, по его словам, залог успешного движения вперед. Он выразил надежду на сохранение взаимодействия и открытости. Это помогает внедрять очень смелые и важные трансформации, тем более что 2022 год — как раз время для новых решений.