Подмосковье 11 декабря 2022, 16:05 Около 2 тысяч единиц техники вывели на дороги Подмосковья для уборки снега

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На дорогах Подмосковья для обеспечения безопасного проезда и уборки снега работают около двух тысяч единиц техники. За ночь службы обработали противогололедными материалами и расчистили порядка 15 тысяч километров дорог. Об этом рассказали в Минтранспорта Московской области.

В пресс-службе ведомства добавили, что в пик осадков в случае необходимости будет выведена дополнительная техника.

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В первую очередь службы расчищают дороги для обеспечения работы экстренных служб, с высокой интенсивностью движения, маршруты следования общественного транспорта, а также проезды к социально значимым местам.

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За дорожной обстановкой следят в круглосуточном режиме, подчеркнули в Минтрансе.

Ранее пресс-служба ГУСТ Подмосковья сообщила, что в регионе с начала зимы усилили методы контроля за уборкой территорий во время обильных снегопадов.

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