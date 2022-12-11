Подмосковье 11 декабря 2022, 14:05 Контроль за уборкой снега в Подмосковье усилили ГУСТ Подмосковья: более 1,1 тысячи единиц техники вывели для уборки снега в регионе

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В Московской области с начала зимы усилили методы контроля за уборкой территорий во время обильных снегопадов. Особое внимание уделят коммунальные предприятия региона, сообщила руководитель ГУСТ Светлана Аипова.

Задачи по уборке, вывозу снега, противоголедной обработке создают через мобильное приложение АИС МДП на платформе СКПДИ. С этого года инспекторы также будут следить за количеством уборочной техники и своевременным выходом на линии.

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«В этом году нововведения наиболее активно затронули принципы зимнего содержания территории: мы проводим теперь детальный контроль по количеству людей и техники в период осадков», — пояснила Аипова.

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Она отметила, что за ночь в Подмосковье выпало от одного до 14 сантиметров снега. На линию с 06:00 для ликвидаций последствий непогоды вышли 1139 единиц спецтехники и более 16 тысяч специалистов комплексной уборки.

«План для коммунальных предприятий на сегодня составлен следующий: уборка входных групп и тротуаров и механизированное прометание 100% внутридворовых проездов», — добавила руководитель ГУСТ.

После проведенных работ их качество проверят и зафиксируют недостатки.

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