Подмосковье 06 сентября 2023, 13:56 Около 2 тысяч детей-инвалидов из Подмосковья бесплатно отдохнули в санаториях летом Unsplash

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Санаторно-курортное лечение получили 1805 детей-инвалидов в Подмосковье минувшим летом. Им предоставили свыше трех тысяч путевок для поездок вместе с сопровождающими.

Как рассказала глава Минсоцразвития Подмосковья Людмила Болатаева, до конца года санаторное лечение получат четыре тысячи детей с инвалидностью. На эти цели регион выделил 358 миллионов рублей.

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«Вместе с тем сезон продолжается и до конца этого года оздоровление в санаториях, расположенных на Черноморском побережье и в Подмосковье, получат в общей сложности четыре тысячи детей-инвалидов», — сказала она.

В ведомстве напомнили, что бесплатно получить путевку в санаторий могут дети-инвалиды. Самыми популярными местами для отдыха в этом году стали «Русь» в Анапе, «Славутич» и «Горный» в Крыму.

Получить путевку можно, подав заявление на «Госуслугах».

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