Подмосковье 09 января 2024, 16:34 Около 2 тысяч человек приняли участие в рождественских богослужениях в Солнечногорске Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

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Порядка двух тысяч человек приняли участие в рождественских богослужениях в Солнечногорске. Благочинный церквей округа — протоиерей Антоний Тирков возглавил Божественную литургию в Никольском храме.

В Рождество во всех православных храмах совершили службу с отверстыми царскими вратами. Это должно способствовать более полному и осознанному участию в богослужении.

Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

«Рождество Христово — это всеми любимый праздник, который объединяет нас, наполняет наши сердца светлыми надеждами и верой в лучшее. На территории городского округа Солнечногорск рождественские богослужения прошли в 24 храмах. В праздничный день их посетили две тысячи православных жителей», — сказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил с Рождеством семью погибшего участника СВО. Он пообещал оказывать поддержку супруге и детям военного.

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