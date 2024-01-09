09 января 2024, 16:34
Около 2 тысяч человек приняли участие в рождественских богослужениях в Солнечногорске
Порядка двух тысяч человек приняли участие в рождественских богослужениях в Солнечногорске. Благочинный церквей округа — протоиерей Антоний Тирков возглавил Божественную литургию в Никольском храме.
В Рождество во всех православных храмах совершили службу с отверстыми царскими вратами. Это должно способствовать более полному и осознанному участию в богослужении.
«Рождество Христово — это всеми любимый праздник, который объединяет нас, наполняет наши сердца светлыми надеждами и верой в лучшее. На территории городского округа Солнечногорск рождественские богослужения прошли в 24 храмах. В праздничный день их посетили две тысячи православных жителей», — сказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил с Рождеством семью погибшего участника СВО. Он пообещал оказывать поддержку супруге и детям военного.
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Солнечногорск
Православное рождество
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