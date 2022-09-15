Около 2 млн талонов на перевозку мусора оформили в Подмосковье с начала лета | 360°

Подмосковье 15 сентября 2022, 19:05 Поделиться Telegram

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Viber Около 2 млн талонов на перевозку мусора оформили в Подмосковье с начала лета

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Электронный сервис по выдаче электронных талонов на перевозку строительного мусора заработал в Подмосковье 1 июня. С тех пор было выдано около двух миллионов документов, сообщили в Минэкологии региона.

Глава министерства Тихон Фирсов отметил, что легализация перевозок и вовлечение отходов в переработку — это важная часть борьбы с незаконными свалками в Подмосковье.

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«Созданная нами система доказала свою эффективность и жизнеспособность: два миллиона электронных талонов — это 35 миллионов кубометров легально перевезенных отходов, которые гарантированно попали на перерабатывающие комплексы и получили вторую жизнь в виде различных материалов», — отметил министр.

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Пользователями сервиса стали уже свыше пяти тысяч человек, рассказал Тихон Фирсов. Он добавил, что переработкой строительного мусора в регионе занимаются 69 площадок, еще 15 принимают смешанные отходы.

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