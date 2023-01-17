Подмосковье 17 января 2023, 11:24 Около 1,6 миллиона человек посетили Коломну в 2022 году

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Калачи, пастила и древний кремль ежегодно привлекают в Коломну сотни тысяч туристов. В 2022 году городской округ принял около 1,6 миллиона путешественников со всей России.

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По данным Министерства культуры и туризма Подмосковья, Коломна остается одним из самых востребованных направлений для путешествий в регионе. За 12 месяцев 2022 года округ принял около 1,6 миллиона гостей, из них более 133 тысяч побывали здесь в новогодние каникулы.

Главными точками притяжения туристов в Коломне являются музей-заповедник «Коломенский кремль», музей «Коломенская пастила» и «Калачная», музей и мануфактура «Душистыя радости», музей трамвая, музей-резиденция «Арткоммуналка. Ерофеев и другие», а также ферма «ЭкоДеревушка».

Коломна регулярно принимает организованные экскурсии по программе губернатора Андрея Воробьева «Активное долголетие». Пенсионеры с удовольствием исследуют город и знакомятся с его уникальными брендами.

Летом в округе впервые провели литературный фестиваль «Русское слово в Коломенском кремле».