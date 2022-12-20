Подмосковье 20 декабря 2022, 14:06 Литературный фестиваль впервые прошел в Коломне

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Коломна вновь подтвердила звание литературного города России. Там прошел первый литературный фестиваль «Русское слово в Коломенском Кремле».

Гостям представили книжные новинки этого года. Одним из самых ожидаемых стал Коломенский альманах. В него вошли произведения местных авторов, а также писателей и поэтов из других регионов страны. Альманах издается в Коломне уже 20 лет.

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«Альманах — литературное ядро нашего города. Это, конечно, уникально, потому что объем 400 страниц. <…> Каждый год это такая радость, потому что мы можем познакомиться с молодыми авторами и читать тех авторов, которые уже полюбились коломенцам», — рассказала директор культурного центра «Лига» Ольга Милославская.

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Также на фестивале прошла презентация нового путеводителя «Знакомьтесь: Коломна литературная». Его составил кандидат исторических наук Евгений Ломако. Читателей проведут по улицам старого города бывавшие в Коломне поэты и писатели — Анна Ахматова, Борис Пастернак, Сергей Есенин.

Фестиваль прошел по инициативе культурного центра «Лига» при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области. Организаторы уверены, что в будущем он станет традиционной литературной площадкой города.

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