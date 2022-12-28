Подмосковье 28 декабря 2022, 17:57 Около 150 тонн минеральных удобрений закупили в Подмосковье в 2022 году

Читать 360tv в

Комплекс агротехнологических работ Подмосковья получил в 2022 году 146,4 тысячи тонн минеральных удобрений. Более половины от общего объема использованных минеральных удобрений пришлось на Зарайск, Серебряные Пруды, Коломну, Дмитров, Луховицы и Ступино.

Под урожай текущего года уже использовано 134,3 тысячи тонн минеральных удобрений.

Реклама

«Под урожай 2023 года уже приобретено 12,1 тысячи тонн минеральных удобрений», — рассказал курирующий Минсельхозпрод зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.

Реклама

Отмечается, что на приобретение минеральных удобрений сельхозтоваропроизводителям выделяют субсидии. Так, в текущем году было рассмотрено 90 заявок и выделено более 330 миллионов рублей. Средства уже начали поступать предприятиям и будут выплачены в полном объеме до 31 декабря.

Однако субсидии не предоставляются жителям, ведущим личные подсобные хозяйства и сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2022 году Подмосковье показало рекордный уровень урожая.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».