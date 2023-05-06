Подмосковье 06 мая 2023, 16:57 Около 1,5 тысячи сортсменов вышли на старт первого забега «Суперлиги Подмосковья» в Коломне Министерство физической культуры и спорта МО

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В Коломне стартовал полумарафон «Летопись Победы». Это первый забег в рамках нового сезона проекта. В нем поучаствовали 1,5 тысячи человек, сообщили в министерстве физической культуры и спорта Московской области.

Для спортсменов организовали забеги на дистанции с учетом разного уровня подготовки — три, пять и 10 километров, а также полумарафонская дистанция 21,1 километра. Детям в возрасте от четырех до 11 лет дали возможность пробежать 300 и 600 метров.

«Этот забег мы приурочили к годовщине Великой Победы, которую отмечает наша страна в эти майские дни. В течение сезона пройдут еще четыре масштабных полумарафона проекта „Суперлига Подмосковья“: в июне в Волоколамске, в Сергиевом Посаде встретимся в июле, в Серпухове в августе и в октябре в Одинцове закроем беговой сезон», — сообщил министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов.

Одним из самых возрастных участников стал житель Коломны Александр Кузовников. Летом 2023 года ему исполнится 70 лет. Александр Иванович вышел именно на полумарафонскую дистанцию в 21,1 километра.

«Хочу пожелать всем участникам, которые пробежали и которые еще побегут, преодолеть финиш. Чтобы показали свои личные результаты и рекорды установили», — сообщил Кузовников.

На дистанции 21,1 километра призовые места заняли Роман Ерофеев из Коломны и Надежда Сизова из Рязани, а также бегуны из Санкт-Петербурга, Тулы, Москвы и Коломны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новой спортивной инфраструктуре. По его словам, регион растет и должен своевременно отвечать всем вызовам времени.

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