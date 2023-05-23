Подмосковье 23 мая 2023, 23:33 Около 1,5 миллиона водителей воспользовались Северным обходом Лобни с момента открытия открытие Северного обхода Лобни / пресс-служба губернатора МО

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Порядка 1,5 миллиона водителей воспользовались Северным обходом Лобни с момента его открытия, сообщила пресс-служба Минтранса Подмосковья. Движение по новому участку дороги открыли в декабре прошлого года, что сократило нагрузку на близлежащем железнодорожном переезде.

В 2024 году планируется завершить строительство второго и третьего этапов Северного обхода в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Также в Лобне продолжают возведение транспортной развязки протяженностью два километра на пересечении с Дмитровским шоссе.

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Специалисты установили четыре опора путепровода, монолитные переходные плиты, гидроизоляцию на проезжей части и смонтировали балки пролетного строения. Строительство развязки планируется закончить в этом году, автомобилисты смогут сократить время в пути от 10 до 15 минут.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что новый съезд с Володарского шоссе втрое ускорит путь до Москвы. Его смогли открыть на три года раньше.

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