Подмосковье 18 марта 2024, 15:14 Около 1,5 миллиона человек посетили парки Подмосковья за неделю Министерство благоустройства Московской области

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За неделю с 11 по 17 марта парки Подмосковья посетили 1,5 миллиона человек. Это на 477 тысячи больше, чем за такой же период прошлого года.

Как рассказал глава министерства благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин, всего в регионе работают 194 парка культуры и отдыха, а также восемь дизайнерских каруселей.

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«На территории парков и лесопарков Московской области функционируют 194 парка культуры и отдыха, а также 8 каруселей, установленных по программе губернатора. Парки на прошедшей неделе стали одной из самых главных точек притяжения у жителей и гостей Московской области», — сказал он.

В будни парки посещали в среднем 150 тысяч человек. В воскресенье количество гостей составило 403 тысячи. За выходные там отдохнули 669 тысяч жителей.

Самым популярным парком недели стал «Пехорка» в Балашихе. Там побывали 58 тысяч человек. Еще 47 тысяч посетили Центральный парк Пушкино, 43 тысячи — «Сестрорецкий» в Клину, 41 тысяча — «Фабричный» в Истре и 37 тысяч — «Мира» в Мытищах.

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