Подмосковье 13 июня 2023, 11:42 Около 140 семей с детьми-инвалидами в Солнечногорске воспользовались льготами с начала года

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Различными мерами поддержки с начала года воспользовались 139 семей с детьми-инвалидами из Солнечногорска. Теперь по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в округе введут новую ежемесячную выплату.

Семьи с детьми-инвалидами будут получать ежемесячную выплату в размере 18 тысяч рублей. Льгота будет доступна с июля. Ее смогут поучить родители и опекуны на уход за ребенком-инвалидом, который не может самостоятельно себя обслуживать, если их доход ниже двукратной величины прожиточного минимума — 34,5 тысяч рублей.

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Сегодня в городском округе Солнечногорск для детей с ограниченными возможностями здоровья предусмотрен целый ряд мер поддержки. Родители таких детей могут получить ежемесячные пособия в размере более семи тысяч рублей, выплаты в размере 13 тысяч рублей для школьников, освобождение от транспортного налога и бесплатные путевки в лагеря отдыха.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что социальные льготы получают три миллиона жителей региона.

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