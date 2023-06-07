Важное 07 июня 2023, 17:09 Социальные льготы получают 3 миллиона жителей Подмосковья — Воробьев Андрей Воробьев назвал количество получателей социальных льгот в Подмосковье

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Социальные льготы в Московской области получают три миллиона жителей, отметил губернатор Андрей Воробьев. Среди них многодетные семьи, пенсионеры, инвалиды, ветераны и другие категории населения.

Цифровизация стала мощным драйвером для развития региона. Сегодня социальные льготы можно оформить автоматически.

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«До сих пор для подтверждения статуса тебе нужно было носить с собой разные отдельные документы. Но мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение. И на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение», — отметил губернатор.

По словам Воробьева, уже 6,3 миллиона жителей пользуются цифровыми государственными услугами. Их 263.

Областное правительство автоматически назначает положенные социальные льготы благодаря существующим базам данных.

«И, если тебе положена льгота по оплате ЖКУ, она, соответственно, предоставляется автоматически благодаря данным, которые мы видим по каждому человеку», — уточнил Воробьев.

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