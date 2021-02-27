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    27 февраля 2021, 14:58

    Около 140 га сельхозземель, изъятых за неиспользование, проданы на торгах в Истре

    Анастасия Калинина

    В Истре на торгах проданы около 140 гектаров, изъятых за неиспользование сельхозземель. Об этом рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

    Около 140 га сельхозземель, изъятых за неиспользование, проданы на торгах в Истре

    Два земельных участка в поселении Ядроминское предназначены для сельскохозяйственного производства. Теперь новый хозяин будет использовать их по назначению.

    «Участки изъяты у собственника ООО „Субаста“ по решению суда за многолетнее неиспользование земли. По итогам торгов новый собственник получил 138 гектаров для реализации своего проекта. Стоимость выкупа за землю составила 34,6 миллиона рублей», — процитировал ее сайт Министерства имущественных отношений.

    В пресс-службе отметили, что всего у ООО «Субаста» в Истре были изъяты пять земельных участков. Оставшийся 171 гектар выставлен на торги, которые пройдут 25 марта.

    По словам заместителя председателя правительства Подмосковья, министра экологии и природопользования области Андрея Разина, контроль за использованием земли на территории региона — важная работа, необходимая для развития области и защиты населения.

    «Неиспользуемые земли не участвуют в экономическом и хозяйственном обороте, не приносят пользы жителям, а, наоборот, могут стать угрозой здоровью или жизни», — сказал Разин.

    Согласно закону земельные участки могут быть изъяты по суду, если они не используются собственником в течение трех и более лет. Отсчет начинается с того дня, когда государственный земельный надзор выявил нарушения.