Около 140 га сельхозземель, изъятых за неиспользование, проданы на торгах в Истре

В Истре на торгах проданы около 140 гектаров, изъятых за неиспользование сельхозземель. Об этом рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Два земельных участка в поселении Ядроминское предназначены для сельскохозяйственного производства. Теперь новый хозяин будет использовать их по назначению.

«Участки изъяты у собственника ООО „Субаста“ по решению суда за многолетнее неиспользование земли. По итогам торгов новый собственник получил 138 гектаров для реализации своего проекта. Стоимость выкупа за землю составила 34,6 миллиона рублей», — процитировал ее сайт Министерства имущественных отношений.

В пресс-службе отметили, что всего у ООО «Субаста» в Истре были изъяты пять земельных участков. Оставшийся 171 гектар выставлен на торги, которые пройдут 25 марта.

По словам заместителя председателя правительства Подмосковья, министра экологии и природопользования области Андрея Разина, контроль за использованием земли на территории региона — важная работа, необходимая для развития области и защиты населения.

«Неиспользуемые земли не участвуют в экономическом и хозяйственном обороте, не приносят пользы жителям, а, наоборот, могут стать угрозой здоровью или жизни», — сказал Разин.

Согласно закону земельные участки могут быть изъяты по суду, если они не используются собственником в течение трех и более лет. Отсчет начинается с того дня, когда государственный земельный надзор выявил нарушения.