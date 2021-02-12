Свыше 150 сельскохозяйственных ярмарок пройдут в Подмосковье за 2021 год

В этом году в Московской области планируют организовать более 150 сельскохозяйственных ярмарок. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

Ярмарки пройдут во всех округах региона.

«В этом году мы планируем провести более 150 сельскохозяйственных ярмарок во всех муниципальных образованиях региона. С учетом сезонности созревания овощей и фруктов и стабильной работы организаторов ярмарок ожидаемое количество сельскохозяйственных ярмарок может увеличиться до 200», — уточнил исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и природопользования Сергей Воскресенский.

Больше всего мероприятий проведут в Одинцове, Красногорске, Люберцах, Истре, Лотошине, Щелкове, Химках.

Воскресенский отметил, что с 2018 года в Подмосковье провели 482 ярмарки с сельскохозяйственной продукцией. Самыми популярными товарами среди покупателей были овощи, мясо и продукция пчеловодства.