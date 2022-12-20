Подмосковье 20 декабря 2022, 15:53 Подготовка к вступлению в силу нового закона о регистрации домашних животных в Подмосковье займет 9 месяцев

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Новый подмосковный закон об обязательной регистрации домашних животных вступит в силу 1 сентября 2023 года, но первое время не будет предполагать штрафов за его несоблюдение. Об этом рассказал руководитель Государственной ветеринарной службы Московской области Сергей Воскресенский.

Владельцы собак обязаны будут регистрировать своих питомцев, остальные смогут сделать это по желанию. Решение связано с тем, что именно собаки, оказавшись на улице, сбиваются в стаи и могут представлять угрозу для жителей. Ежегодно после окончания дачного сезона на улицах городских округов появляется много брошенных псов, и эта проблема требует решения.

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Воскресенский объяснил, почему новый закон вступит в силу только 1 сентября, а не в марте, как это планировалось ранее.

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«Мы берем девять месяцев для того, чтобы подробно объяснить людям, зачем мы это делаем. Мы хотим рассказать так популярно, чтобы владельцы сами захотели регистрировать своих питомцев», — отметил руководитель Госветслужбы региона.

Штрафов за несоблюдение нового закона пока не предусмотрено. Специалисты будут изучать работу инициативы еще около года после ее внедрения.

«Мы будем смотреть, как работает закон. После этого внесем изменения в Кодекс об административных правонарушениях и установим меру воздействия», — добавил Сергей Воскресенский.

Новый закон обяжет владельцев крупных пород собак выгуливать питомцев только на поводке и в наморднике. С животными запрещено будет появляться на детских площадках, на территории школ и детсадов. Хозяевам также придется научиться убирать за своим любимцем на улице.

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