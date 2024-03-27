Подмосковье 27 марта 2024, 14:36 Около 13 тысяч жителей старше 80 лет получили подарки от губернатора в честь юбилея с начала года Пресс-служба Минсоцразвития МО

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Свыше 13 тысяч жителей Подмосковья старше 80 лет получили подарки к юбилею от губернатора. Им подарили жостовский поднос, выполненный мастерами вручную.

Как рассказали в Минсоцразвития Подмосковья, подарки вручают по любому согласованному адресу в удобный день для юбиляра.

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«Также для тех, кто достиг 100-летнего юбилея, предусмотрена проактивная выплата в размере 5000 рублей», — добавили в вдеомстве.

Помимо подноса именинники получили поздравления от президента России и губернатора Подмосковья. Те, кому исполнилось больше 90 лет, дополнительно получили павловопосадские платки и шуйский плед.

Подарки вручают пенсионерам проактивно. Подать заявление нужно только тем, кто недавно переехал в регион. Сделать это можно по ссылке.

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