27 марта 2024, 14:36
Около 13 тысяч жителей старше 80 лет получили подарки от губернатора в честь юбилея с начала года
Свыше 13 тысяч жителей Подмосковья старше 80 лет получили подарки к юбилею от губернатора. Им подарили жостовский поднос, выполненный мастерами вручную.
Как рассказали в Минсоцразвития Подмосковья, подарки вручают по любому согласованному адресу в удобный день для юбиляра.
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«Также для тех, кто достиг 100-летнего юбилея, предусмотрена проактивная выплата в размере 5000 рублей», — добавили в вдеомстве.
Помимо подноса именинники получили поздравления от президента России и губернатора Подмосковья. Те, кому исполнилось больше 90 лет, дополнительно получили павловопосадские платки и шуйский плед.
Подарки вручают пенсионерам проактивно. Подать заявление нужно только тем, кто недавно переехал в регион. Сделать это можно по ссылке.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Пенсионеры
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