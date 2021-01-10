Около 12% месячной нормы осадков выпало в Подмосковье за день

За 9 января в Московской области выпало около 12% месячной нормы осадков. Больше всего снега насыпало в Коломне и Кашире. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«В Московской области больше всего [снега] выпало в Кашире — пять миллиметров, в Коломне — 4,8 миллиметра, в Луховицах — 2,3 миллиметра», — сказал Леус.

Синоптик добавил, что за день в Наро-Фоминске выпало 2,2 миллиметра снега. В Серпухове и Дмитрове выпало по два миллиметра снега, а в Клину — 1,7. Наименьшее количество осадков в Подмосковье пришлось на Волоколамск, где выпало всего 1,5 миллиметра снега. В январе месячная норма осадков составляет 42 миллиметра.

«В Москве за сутки выпало 1,2 миллиметра осадков», — отметил Леус.

Ранее пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас» предупредила, что в регионе насчитывается 17 рек и озер, где толщина льда составляет менее семи сантиметров. Эти места являются наиболее опасными. Тонкий лед сейчас на Оке в Серпухове, Луховицах, Озерах, Кашире и на Москве-реке в Коломне.