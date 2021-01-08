Жителей Подмосковья предупредили об опасности выхода на лед

«Замер льда проведен на 62 водоемах Московской области [7 января]. Толщина льда варьируется от нуля до 50 сантиметров, средняя толщина льда составляет более 20 сантиметров. Вызывают опасность 17 водоемов, где толщина льда неоднородна и находится в пределах менее семи сантиметров», — приводит агентство текст сообщения пресс-службы.

Толщину льда измерили сотрудники Мособлпожспаса совместно с подразделениями Государственной инспекции по маломерным судам по Московской области и инспекторами регионального Государственного пожарного надзора.

Тонкий лед сейчас на Оке в Серпухове, Луховицах, Озерах, Кашире и на Москве-реке в Коломне, Бронницах и Жуковском. Опасно выходить на лед Пахры в Подольске, Яузы в Мытищах, Клязьмы в Богородском округе, Лопасне в Чехове, Нахабинке в Красногорске, Волге в Дубне, Вохонке в Павловском Посаде.

Специалисты предупреждают о тонком льде в Шатурской группе озер в Рошале и на Оке и Городиловке в Ступине.