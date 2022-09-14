Около 1000 км трубопровода построят в Подмосковье в рамках соцгазификации до конца года | 360°

Подмосковье 14 сентября 2022, 20:35 Поделиться Telegram

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Viber Около 1000 км трубопровода построят в Подмосковье в рамках соцгазификации до конца года

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В третьем квартале 2022 года в Подмосковье планируют провести газ в 437 населенных пунктов. Сейчас работы ведутся в 120 из них, в строительстве задействованы более двух тысяч человек. Об этом стало известно на заседании регионального штаба по реализации президентского проекта «Социальная газификация» под председательством вице-губернатора Московской области Евгения Хромушина.

Всего в рамках соцгазификации до конца года в Подмосковье проложат порядка тысячи километров трубопровода.

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В ходе совещания отметили, что важной темой в регионе остается обеспечение безопасности при эксплуатации газового оборудования.

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«Для того, чтобы никаких проблем с эксплуатацией газового оборудования не возникало, необходимо регулярно проводить проверки на исправность. Этим занимаются специалисты газовых служб. Жителям всех домовладений необходимо в обязательном порядке заключать договоры на сервисное обслуживание газового оборудования. В летний сезон мы будем проводить встречи с владельцами газифицированных домов о необходимости обеспечения газовой безопасности», — сказал министр энергетики Московской области Александр Самарин.

Сервисное обслуживание газового оборудования имеют право проводить только работники специализированных организаций, напомнили в Минэнерго.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что отопление начало приходить в социальные учреждения Подмосковья с 12 сентября.

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