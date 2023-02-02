Подмосковье 02 февраля 2023, 09:43 Около 100 тысяч пенсионеров Подмосковья записались на курсы компьютерной грамотности

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Курсы по финансовой, компьютерной и правовой грамотности для старшего поколения набирают популярность в Подмосковье. Их посещают свыше 100 тысяч человек. Об этом сообщила вице-губернатор региона Ирина Каклюгина.

«Мы видим большой запрос и интерес со стороны старшего поколения по темам компьютерной, финансовой и правовой грамотности», — отметила она.

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Она добавила, что на курсы компьютерной грамотности записались более 98,3 тысячи человек. Также с ноября были запущены курсы о финансах и правах — их посещают около тысячи пенсионеров.

Уроки проводят по проекту «Активное долголетие», который уже объединил 225,5 тысячи жителей Подмосковья. Присоединиться к нему могут мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет. Узнать подробнее о клубе можно на сайте.

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