Подмосковье 15 апреля 2024, 16:37 Около 100 окон отремонтировали в подъездах Подмосковья с начала апреля ГУСТ МО

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Управляющие компании под контролем ГУСТ Московской области восстановили остекление более чем в ста подъездах региона с начала апреля этого года. Проверки общего имущества в многоквартирных домах проводятся регулярно, а все выявленные неисправности оперативно устраняются.

В городском округе Балашиха за первые две недели апреля отремонтировали окна в подъездах в деревне Черное на улице Агрогородок в доме № 3, на проспекте Ленина в доме № 46, на улице Березняковая в доме № 8 и в микрорайоне Заря на улице Ленина в доме № 9Б.

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В ведомстве напомнили, что для решения жилищно-коммунальных проблем жители Московской области могут обратиться в Единую диспетчерскую службу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

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