Подмосковье 07 мая 2023, 23:34 Около 100 фруктовых деревьев высадили на площади у исторического мемориала в Лобне

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В Лобне на площади возле мемориала «Лобненский рубеж» высадили около 100 саженцев фруктовых деревьев. Его назвали Садом Победы.

Совместная акция благотворительного фонда «Обелиск» и администрации города объединила десятки лобненцев. Сад Победы заложили еще в сентябре прошлого года. Тогда горожане пришли на посадку целыми семьями, юнармейскими отрядами и трудовыми коллективами. День Святого Георгия Победоносца не стал исключением.

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«Мы посвящаем саженец Георгию Жукову, в честь такого дня знаменательного — Великомученика Георгия. Такой символ победы. Поэтому мы единогласно в нашем фонде помощи фронту так решили. Будем холить и лелеять наш саженец, — рассказала волонтёр фонда „Помощь фронту“ Юлия Кузнецова.

«Это наш просто долг, чтобы память о подвиге наших воинов жила вечно, еще живущих, уже ушедших. Пусть сад цветет и радует», — сообщила дочь ветерана войны Дмитрия Куликова Татьяна Соболева.

«Очень хочется, чтобы сюда пришли внук и внучка, и вот то, чем мы сейчас занимаемся, продолжили, полили, покрасили, для этого и делаем», — рассказал ветеран воинской службы Владимир Соболев.

На территории, которую займет сад, по плану организаторов, появится 331 дерево в память о воинах 331-й Брянской Пролетарской дивизии, которая сражалась на лобненском рубеже. Вишни, яблони и абрикосы будут расти у исторического мемориала, на месте которого в ноябре и декабре 1941 года шли ожесточенные бои.

«Это место священное для горожан. Поэтому акция всегда проходит очень многолюдно. Именно здесь были остановлены фашистские танки, рвавшиеся к Москве. Именно на этом месте, где мы сейчас сажаем Сад Победы, мы знаем это по архивам, было подбито 11 фашистских танков», — рассказал президент благотворительного фонда «Обелиск» Андрей Тишков.

Одно из условий акции — посадочный материал должны принести сами участники, которые впоследствии будут ухаживать за своим деревом. Все саженцы должны быть именными. Участники получат сертификаты с номерами, а информация о посадках будет передана в музей истории Лобни.

«В память об отце сажаем дерево. Воевал отец на этом рубеже, прошел от Лобни до Волоколамска. Войну закончил в 1945-м. И так получилось, что я на лобненском рубеже купил квартиру и живу в соседнем доме», — сообщил ветеран вооруженных сил Владимир Петренко.

Организаторы акции не планируют ограничиваться только посадкой деревьев. По задумке активистов фонда «Обелиск» рядом с противотанковым рвом появится площадь с памятной стелой. Сделают восемь тенистых аллей, где каждую весну будут цвести деревья, посаженные в память о тех, кто приближал Победу.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал жителей поучаствовать в посадке деревьев в память о погибших родных и близких в годы Великой Отечественной войны. Акцию проведут 13 мая.

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