Подмосковье 14 апреля 2023, 17:22 Выездные эколаборатории взяли пробы воздуха в 13 городских округах Подмосковья Фото Минэкологии МО.

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Выездные эколаборатории ГКУ «Мособлэкомониторинг» побывали в 13 городских округах, сообщает пресс-служба Минэкологии Подмосковья. Специалисты посетили Мытищи, Коломну, Электросталь, Лосино-Петровский, Королев, Серпухов, Одинцово, Раменское, Дмитров, Химки, Лобню, Серпухов и Щелково. Сотрудники лаборатории взяли пробы атмосферного воздуха на выявление 20 загрязняющих веществ.

По словам главы Минэкологии Московской области Тихона Фирсова, по всем собранным материалам предельно допустимая концентрация (ПДК) находится в норме и не превышает отметки 0,3.

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«Лишь в городском округе Коломна в двух местах концентрации сероводорода в воздухе оказались выше, но, к счастью, не дотянули до ПДК», — отметил министр.

Также Фирсов подчеркнул, что эти показатели могут быть связаны с погодными условиями в дни, когда специалисты отбирали пробы, состояние воздуха такой период несколько хуже.

По результатам проверок, самый чистый воздух оказался в Мытищах, Щелково и Химках. В этих округах концентрация вредоносных веществ не превышает 0,2 ПДК.

Глава Минэкологии Подмосковья добавил, что на территории региона учреждение «Мособлэкомониторинг» установило 245 постов наблюдения в 57 муниципалитетах, которые оповещают обо всех изменениях в атмосфере воздуха. Также выездные экостанции ежедневно реагируют на просьбы жителей.

«Благодаря слаженной работе, ответственному подходу и быстрому реагированию на чрезвычайные ситуации, за время существования организации с 2019 по текущий год количество жалоб жителей на неприятные запахи сократилось более чем на 40%», — рассказал Фирсов.

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