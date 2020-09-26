Ограничения по COVID-19 пришли в столицу и Подмосковье. Последняя информация

В столице и Московской области увеличивается число новых случаев коронавируса, поэтому снова вводятся меры для предотвращения распространения новой инфекции. Собрали последнюю информацию: кого коснутся ограничения и напомнили про действие средств индивидуальной защиты.

С 28 сентября в Подмосковье начинают действовать новые меры для предотвращения распространения коронавируса. Работодателей просят снова отправить подчиненных на «удаленку». Жителям старше 65 лет и лицам рекомендуется оставаться дома.

Про эти же меры вспомнили и в Москве.

Однако важно понимать, что введение ограничений не означает ухудшение обстановки в московском регионе. В августе за сутки в среднем выявляли около 150–160 новых случаев коронавируса. В сентябре число пациентов увеличивается, но это происходит из-за снижения иммунитета осенью.

«В сентябре мы видим определенный рост, незначительный, но все-таки рост: 190-200 случаев. когда — 180», — отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Бесплатные прививки в поликлиниках ждут ближе к концу года. А пока что россиянам напоминают о необходимости носить маски в общественном транспорте, магазинах, торговых центрах.

«Что такое маска? Это защита вас от воздействия вируса и защита вашего собеседника, вашего родственника. Получается двойное предохранение, если соблюдаете этот масочный режим. Минимизация заражения на 90%», — объяснил главный врач Воскресенской районной больницы № 2 Юрий Райхман.

За несоблюдение масочного режима в Москве накануне закрыли 43 супермаркета.

Тем не менее нынешние ограничения не такие жесткие, как весной. У пожилых людей продолжают действовать проездные, им можно гулять, заниматься на спортплощадках.

Министерство здравоохранения России мониторит ситуацию. В больницах должны оставаться места для COVID-пациентов.