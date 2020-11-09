Ограничения из-за коронавируса продлили в Подмосковье до 29 ноября

Ограничения, связанные с коронавирусом, продолжат действовать в Московской области до 29 ноября. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Андрей Воробьев.

Действие ограничений начнется уже 11 ноября. С этого дня жители Подмосковья старше 65 лет и лица с хроническими заболеваниями должны соблюдать самоизоляцию. Режим продлится до 29 ноября. Их социальные карты будут заблокированы.

Губернатор отметил, что вводимые подмосковными властями меры обоснованы тем, что у этой категории граждан болезнь протекает тяжелее всего.

С 11 ноября автомобили учреждений социального обслуживания Московской области задействуют для перевозки врачей для оказания жителям медицинской помощи.

У волонтеров Подмосковья 11 ноября снова появится право на бесплатный проезд в общественном транспорте.

Школьники и студенты уйдут на дистанционное обучение с 16 по 29 ноября. Их транспортные карты также заблокируют.

Помимо этого, с 11 ноября принимать жителей в центрах занятости населения и управлений социальной защиты будут только по предварительной записи. А полустационарные отделения для граждан пожилого возраста и инвалидов организаций социального обслуживания региона приостановят свою работу.