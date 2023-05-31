Подмосковье 31 мая 2023, 01:26 Огнеборцы «Мособлпожспаса» напомнили о крупных штрафах за нарушение требований пожарной безопасности ГКУ МО "Мособлпожспас"

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В Подмосковье с 28 апреля действует особый пожароопасный режим. Работники «Мособлпожспас» напомнили местным жителям о правилах пожарной безопасности и крупных штрафах за их нарушение.

«В общественных местах и на приусадебных участках нельзя разводить костры, а также выжигать сухостой, отходы и мусор. На земельных участках огнеборцы рекомендовали установить емкости с водой или огнетушители на тот случай, если огонь придет со стороны», — сообщил замначальника госучреждения Вадим Беловошин.

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По его словам, за нарушение правил особого противопожарного режима жителям Подмосковья грозят штрафы от 10 тысяч рублей. Если пожар будет иметь серьезные последствия, то нарушителю может грозить и уголовная ответственность.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал все профильные службы усилить наблюдение за пожарной безопасностью в лесах региона.

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