Подмосковье 13 мая 2023, 15:33 Огнеборцы «Мособлпожспаса» ликвидировали шесть палов травы в Подмосковье 12 мая ГКУ МО "Мособлпожспас"

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Работники «Мособлпожспаса» потушили шесть палов травы на территории региона 12 мая. Огнеборцы ликвидировали возгорания в Клину, Коломне, Шаховской и Дмитрове.

По словам заместителя начальника «Мособлпожспаса» Игоря Сорокина, спасатели выезжают на сигналы о пожарах ежедневно. В большинстве случаев площадь возгораний небольшая, но всегда существует риск перехода пламени в сторону лесов, торфяников и населенных пунктов.

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«Опасность возрастает в разы при сильном ветре. Работники противопожарно-спасательной службы регулярно проводят профилактические рейды и напоминают жителям региона о том, что запрещено разводить костры и выжигать сухую растительность на пустырях, дачных участках и придомовой территории», — отметил Сорокин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал все профильные службы усилить наблюдение за пожарной безопасностью в лесах региона.

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