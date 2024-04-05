Подмосковье 05 апреля 2024, 14:25 Оформление социального обслуживания на дому упростили в Подмосковье Пресс-служба Минсоцразвития МО

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Оформление социальных услуг упростили для жителей, которые нуждаются в обслуживании на дому, полустационаре или напрвалении в интернат. Теперь они могут выбрать учреждение и поставщика, а также центр «Ясенки» для бойцов СВО.

Как рассказали в Минсоцразвитии Подмосковья, признание нуждающися в социальном обслуживнии — одна из самых востребованных услуг в регионе. Раньше при подаче заявления отсутствовал выбор учрежения. Жителям нужно было прикрепить много документов, из-за чего увеличилось количество отказов. Теперь процедура стала проще и быстрее.

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«Социальные услуги ежегодно получают свыше 100 тысяч жителей и теперь оформление всех документов стало проще. Сейчас для жителя доступен выбор учреждений и поставщиков, также центр Ясенки для бойцов, а все сведения о здоровье запрашиваются автоматически. Важно, что мы исключили рутину и необходимость подгружать лишние документы», — рассказала первый заместитель председателя правительства области Людмила Болатаева.

Подать заявление можно на региональном портале.

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