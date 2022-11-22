Подмосковье 22 ноября 2022, 14:43 Офисы УК нового формата «Наш дом» открыли в 55 округах Подмосковья

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Мультисервисный стандарт обслуживания домов заработал в 55 округах Подмосковья. Получить услуги в офисах «Наш дом» стало возможно в Клину, Бронницах, Жуковском, Шатуре и других муниципалитетах, сообщили в Госжилинспекции региона.

За полтора месяца «Наш дом» открылся в 10 округах Подмосковья. В декабре они заработают еще в пяти сообщила глава ГЖИ Ольга Федина.

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После того как офисы откроются в Краснознаменске, Дзержинском, Лобне, Лотошине и Богородском округе, сервис охватит всю территорию Подмосковья. Это выполнит поставленную губернатором задачу — развернуть сеть компаний по оказанию услуг управления домами в режиме одного окна.

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«Внедряя новый стандарт, мы стремимся не только замкнуть коммунальный цикл в „одном окне“, но и поменять сам стиль жилищно-коммунальных отношений между жителями и организациями, обеспечивающими жизнеспособность многоквартирных домов», — отметила Ольга Федина.

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