Офис «Сбера» в новом формате открылся в Балашихе

Первый офис нового формата Сбербанка открыли в Балашихе. Кроме стандартных банковских услуг, здесь можно протестировать все технологические новинки «Сбера» — посмотреть фильм, заказать билеты на самолет и даже позвонить близким по видеосвязи.

Источник фото: телеканал «360»

«Мы стали абсолютно другими. Вы заметили в рамках презентации — у нас отсутствуют барьеры. У нас клиент становится ближе, а вернее — мы становимся ближе к клиентам. И наш клиент может получить любую услугу — будь это классический бэнкинг, или совершить какую-то покупку в нашем „СберМегаМаркете“ в любой точке филиала за чашечкой кофе, или тестируя наши сбердевайсы», — сказал управляющий Восточным отделением Среднерусского банка ПАО «Сбербанк» Александр Ченцов.

Источник фото: телеканал «360»

Еще одна фишка от «Сбера» — продуманная организация пространства. Вместо стандартных кресел ожидания — отдельные открытые переговорные. Кажется, мелочь, но клиенты изменения замечают мгновенно.

«Очень удобно, достаточно хорошее расположение. И что самое ценное — очень красиво и уютно сделано. Обстановка достаточно свободная, много пространства, нет, как в классических банках, сплошных кабинок. Банк в целом улучшает свои условия обслуживания клиентов», — отметил клиент банка Леонид Резник.

Источник фото: телеканал «360»

Сегодня Сбербанк — это не только финансовая платформа, это действительно огромное количество продуктов, которые могут получить жители нашего города. Это касается и доставки товаров, продуктов, это оказание и приобретение различной техники для дома, в том числе сюда можно прийти и без каких-то барьеров пообщаться с сотрудниками офиса, проконсультироваться по тем или иным банковским услугам Сергей Юров глава г. о. Балашиха.

В этом году в восточной части Подмосковья появится еще два новых офиса «Сбера» — в Люберцах и поселке Электроизолятор. А в 2022-м новых «Сберов» станет еще больше.