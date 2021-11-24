«Сбер» выпустил новую кредитку с увеличенным беспроцентным периодом

Около 60% жителей России пользуются кредитками, причем у 40 из них — две и более карт. «Сбер» выпустил карту с бесплатным годовым обслуживанием. 120 дней пользования беспроцентные, распорядиться деньгами можно как угодно: заказать продукты, купить билет на самолет или продлить подписку на фильмы и сериалы.

«Это стандартная кредитная карта. И, как любая кредитная карта, она предназначена в первую очередь для покупок — будь то онлайн-покупки или офлайн-покупки. И когда вы расплачиваетесь этой кредитной картой, вы получаете вот этот „грейс-период“ — период без процентов», — сказал зампредседателя Среднерусского банка ПАО «Сбербанк» Сергей Ганиев.

Источник фото: телеканал «360»

Также «Сбер» предусмотрел для пользователей новой карты специальное условие по категории «Здоровье».

«У нас есть специальная сниженная ставка для оплаты покупок в аптеках, каких-то услуг в медицинских центрах, а также — в приобретении товаров удаленно в нашем „СберМегаМаркете“», — добавил Сергей Ганиев.

Источник фото: телеканал «360»

Получить новую кредитку можно в любом офисе «Сбера» или в мобильном приложении. Подробности — на сайте банка.