Офис нового поколения управляющей компании «Наш Дом» открылся в Шатуре | 360°

Подмосковье 02 ноября 2022, 23:01 Офис нового поколения управляющей компании «Наш Дом» открылся в Шатуре

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Жители Шатуры все жилищно-коммунальные вопросы теперь могут решить в одном месте. В городском округе открылся первый офис сервисной управляющей компании «Наш дом». Под одной крышей работают управляющая компания, ресурсоснабжающие организации и аварийно-восстановительная службы.

Чтобы решить все вопросы, касающиеся ЖКХ, жителям Шатуры достаточно прийти в офис сервисной управляющей компании. Четыре оператора помогут жильцам многоквартирных домов. Работает офис ежедневно. «Наш дом» объединил в себе функции управляющей компании, ресурсоснабжающих организаций и аварийно-восстановительной службы.

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«Сервисные компании были созданы на территории Московской области специально для того, чтобы жители могли решить полный спектр вопросов. В том числе получить не только информацию о тех расчетах, которые им предоставляют в квитанции, но и еще подать заявки, если необходимо. Например, провести проверку каких-либо из систем, либо приборов учета», рассказала заместитель главы администрации городского округа Шатура Татьяна Хотинская.

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В офис могут обратиться жильцы любой из управляющих компаний города.

Очередь в офисе электронная. А для посетителей с детьми есть специальный игровой городок.

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