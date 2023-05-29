29 мая 2023, 14:29
Офис «Мои документы» обустроят в торговом центре в Жуковском за два месяца
В Жуковском реконструируют торговый центр «Самолет». В нем обустроят многофункциональный центр «Мои документы», сообщили в министерстве жилищной политики Московской области.
Общая площадь объекта после реконструкции составит более 29 тысячи квадратных метров. Работами займется ООО «Петров Девелопмент», организация планирует завершить их в течение двух месяцев.
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Ежедневно в офисы «Мои документы» приходят более 70 тысяч человек. В прошлом году специалисты организации обуслужили более 28 миллионов посетителей.
Проект сопровождает персональный менеджер Центра содействия строительству. Подать заявку на аналогичную услугу можно на сайте css-mosreg.online или по телефону: 8(498) 602-00-00. Сопровождение бесплатное.
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Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Жуковский
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