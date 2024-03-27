Подмосковье 27 марта 2024, 04:47 Одинцовских пенсионеров научат обращаться с компьютером МФЦ Одинцовского городского округа

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Одинцовские пенсионеры осваивают современные технологии. В МФЦ Одинцовского городского округа в рамках программы «Активное долголетие» начали проводить уроки компьютерной грамотности. Присоединиться к ним можно, подав заявление через портал «Госуслуги».

«Участники клуба „Активное долголетие“ с большим желанием узнают все новое из сферы компьютерной грамотности, осваивают новые возможности для себя и активно применяют их в быту», — рассказала заместитель директора МФЦ Одинцовского городского округа Елена Алексеева.

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Узнать подробности и записаться на занятия можно также по телефону МФЦ 122 (далее тройка и добавочный 52225).

На прошлой неделе более 100 участников программы «Активное долголетие» приняли участие в музыкальном конкурсе в Волоколамске. Поддержать подмосковных вокалистов приехал депутат фракции «Единая Россия» Мособлдумы Владимир Вшивцев.